Обнародована сумма контракта на поставку ударных дронов из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина заключила соглашение о закупке в Турции одного комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook, передает УНН.
“В контракт включены 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также в сделке комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта — 69 миллионов долларов”, — написал Бутусов в Facebook.
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По словам журналиста, многие украинские производители БПЛА критикуют эту сделку из-за высокой стоимости, которая превосходит во много раз суммы, выделенные на закупки Вооруженных сил Украины дронов украинских производителей.
Производители утверждают, что в случае выделения аналогичной суммы на конструкторские разработки, Украина смогла бы создать свое производство ударных беспилотников. Также критикуется невозможность применения “Байрактаров” в войне на Донбассе в условиях противодействия российской ПВО.
5 ноября советник Президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что Украина может закупить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.
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Напомним, в 2016 году Турция стала шестой страной в мире, которая самостоятельно разработала и приняла на вооружение ударные дроны Bayraktar TB2 (“Байрактар”).
Bayraktar TB2 могут работать сутки в автономном режиме, их дальность полета составляет 150 километров, а полезная нагрузка — 55 килограммов.
Ранее УНН сообщал, что десятки чешских бронемашин и самоходных гаубиц будут поставлены в Украину. Заказ стоимостью несколько сотен миллионов крон реализует компания Excalibur Army, которая входит в состав холдинга Czechoslovak Group. Речь шла о 200 БМП-1АК.