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МВД определилось с местом базирования части вертолетов Airbus

МВД определилось с местом базирования части вертолетов Airbus

Киев  •  УНН

 • 17085 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Один из региональных центров авиации МВД будет базироваться в Черновцах. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков накануне на Буковине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы ведем работу над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. В течение двух лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Черновцах", - сказал Аваков.

"Здесь будет у вас, действительно, один из центров базирования вертолетов", - добавил министр.

По его словам, в центре будут работать полицейские, спасатели и пограничники.

"И это будет и большой вертолет Super Puma - H225, и Н145 новейшей ... для полицейский нужд, и для пограничников Н125. И база такая будет в вашем Черновицком аэропорту", - заявил Аваков.

Он также добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые четыре вертолета французской фирмы Airbus Helicopters.

Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.

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