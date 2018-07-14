Україна і Франція погодили постачання 55 вертольотів Airbus для МВС

"В національне свято Франції підписали важливу угоду між МВС та корпорацією Airbus Helicopters про постачання 55 гелікоптерів для потреб поліції, Нацгвардії, прикордонників і ДСНС. Сума контракту 555 млн євро. Частину фінансування забезпечують французькі партнери", - зазначив очільник уряду.

Наприкінці травня договір про постачання 55 французьких вертольотів підписав голова МВС Аваков у Парижі. На початку червня Верховна Рада дозволила купити у Airbus 55 вертольотів.