Україна і Франція погодили постачання 55 вертольотів Airbus для МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна та Франція сьогодні підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В національне свято Франції підписали важливу угоду між МВС та корпорацією Airbus Helicopters про постачання 55 гелікоптерів для потреб поліції, Нацгвардії, прикордонників і ДСНС. Сума контракту 555 млн євро. Частину фінансування забезпечують французькі партнери", - зазначив очільник уряду.
Наприкінці травня договір про постачання 55 французьких вертольотів підписав голова МВС Аваков у Парижі. На початку червня Верховна Рада дозволила купити у Airbus 55 вертольотів.