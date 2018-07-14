Украина и Франция согласовали поставку 55 вертолетов Airbus для МВД

"В национальный праздник Франции подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и ГСЧС. Сумма контракта 555 млн евро. Часть финансирования обеспечивают французские партнеры", - отметил глава правительства.

В конце мая договор о поставке 55 французских вертолетов подписал глава МВД Аваков в Париже. В начале июня Верховная Рада разрешила купить у Airbus 55 вертолетов.