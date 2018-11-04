МВС визначилося з місцем базування частини вертольотів Airbus

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Один з регіональних центрів авіації МВС базуватиметься у Чернівцях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні на Буковині, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.