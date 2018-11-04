МВС визначилося з місцем базування частини вертольотів Airbus
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Один з регіональних центрів авіації МВС базуватиметься у Чернівцях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні на Буковині, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Ми ведемо роботу над великим вертолітним проектом. Він базується на новій системі взаємодії всіх служб МВС. Це сервіс і безпека для простих громадян. Протягом двох років ця система запрацює по всій країні. Серед основних завдань - охорона кордону, особливо морського, забезпечення спеціальних функцій пожежників, поліцейських і гвардії. Один з регіональних центрів системи авіаційної безпеки МВС буде розміщуватися у Чернівцях", - сказав Аваков.
"Тут буде у вас, дійсно, один із центрів базування гвинтокрилів", - додав міністр.
За його словами, у центрі працюватимуть поліцейські, рятувальники та прикордонники.
"І це буде і великий вертоліт Super Puma - H225, і Н145 новітній ... для поліцейський нужд, і для прикордонників Н125. І база така буде у вашому Чернівецькому аеропорту", - заявив Аваков.
Він також додав, що цього року підрозділи МВС вже отримають перші чотири вертольоти французької фірми Airbus Helicopters.
Нагадаємо, МВС та Airbus 14 липня підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.