Чеська компанія поставить озброєння українській армії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Десятки чеських бронемашин і самохідних гаубиць будуть поставлені в Україну. Замовлення вартістю кілька сотень мільйонів крон реалізує компанія Excalibur Army, яка входить до складу холдингу Czechoslovak Group. Техніка експортується в Україну через Польщу зі схвалення чеського ліцензійного органу, повідомляє видання E15 з посиланням на заяву представника Czechoslovak Group Андрія Чиртека, передає УНН.
Представник Czechoslovak Group не назвав точну кількість і вартість техніки, що поставляється.
За інформацією ЗМІ, йдеться, як мінімум, про 200 БМП-1АК, їх пробіг не перевищує 120 км.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.
30 квітня Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про прибуття комплексів до України.