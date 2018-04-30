Порошенко підтвердив інформацію про прибуття Javelin до України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про прибуття комплексів Javelin до України. Про це керівник держави написав в мережі Facebook, передає УНН.
“Вітаю жвавий інтерес — і в Україні, і за її межами — до постачання нам комплексів Джавелін. Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська. І значно зміцнила потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки. Продовжуємо працювати над зміцненням нашого оборонного потенціалу з метою відсічі російській агресії”, — написав Президент.
Крім того, він подякував президента США Дональду Трампу за підтримку України, “на захист свободи та демократії”.
“Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість — він продемонстрував лідерство і важливий приклад. Розраховую на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн Великої сімки: ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати”, — резюмував П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.