Порошенко подтвердил информацию о прибытии Javelin в Украину

"Поздравляю живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепила мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал президент.

Кроме того, он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку Украины, "в защиту свободы и демократии".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример. Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран Большой семерки: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.