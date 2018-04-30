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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко подтвердил информацию о прибытии Javelin в Украину

Киев • УНН

 • 18214 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о прибытии комплексов Javelin в Украину. Об этом глава государства написал в сети Facebook, передает УНН.

Порошенко подтвердил информацию о прибытии Javelin в Украину

"Поздравляю живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепила мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал президент.

Кроме того, он поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку Украины, "в защиту свободы и демократии".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример. Рассчитываю на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран Большой семерки: цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Украинские Национальные Новости

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