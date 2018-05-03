Чешская компания поставит вооружение украинской армии - СМИ

КИЕВ. 3 мая. УНН. Десятки чешских бронемашин и самоходных гаубиц будут поставлены в Украину. Заказ стоимостью несколько сотен миллионов крон реализует компания Excalibur Army, которая входит в состав холдинга Czechoslovak Group. Техника экспортируется в Украину через Польшу с одобрения чешского лицензионного органа, сообщает издание E15 со ссылкой на заявление представителя Czechoslovak Group Андрея Чиртека, передает УНН.