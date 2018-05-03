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Чешская компания поставит вооружение украинской армии - СМИ

Киев • УНН

 • 18379 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Десятки чешских бронемашин и самоходных гаубиц будут поставлены в Украину. Заказ стоимостью несколько сотен миллионов крон реализует компания Excalibur Army, которая входит в состав холдинга Czechoslovak Group. Техника экспортируется в Украину через Польшу с одобрения чешского лицензионного органа, сообщает издание E15 со ссылкой на заявление представителя Czechoslovak Group Андрея Чиртека, передает УНН.

Чешская компания поставит вооружение украинской армии - СМИ

Представитель Czechoslovak Group не назвал точное количество и стоимость поставляемой техники.

По информации СМИ, речь идет как минимум о 200 БМП-1АК, их пробег не превышает 120 км.

Напомним, Соединенные Штаты Америки направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о прибытии комплексов в Украину.

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