Турция стала шестой страной в мире с собственным боевым дроном
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Турция стала шестой страной, которая самостоятельно разработала и приняла на вооружение ударные дроны, передает УНН со ссылкой на Aviation Week.
До этого времени штурмовые беспилотники на вооружении имели только США, Китай, Иран, Пакистан и Израиль.
Первым ударным беспилотником, поступившим на вооружение Турции, стал доработанный разведывательный аппарат Bayraktar TB2.
Аппарат имеет усиленное крыло, доработанный двигатель и бортовое оборудование. При длине 6,5 м и размахе крыла 12 м Bayraktar TB2 имеет максимальную взлетную массу 650 кг и может нести полезную нагрузку массой 55 кг.
Дрон вооружен ракетами с лазерной головкой самонаведения. БПЛА может развивать скорость до 220 км/ч, дальность его действия составляет 150 км.
Турция занимается созданием ударных беспилотников в течение последних 10 лет. В сентябре 2016 года ударный дрон Bayraktar TB2 турецкие военные использовали для нанесения ударов по позициям "Рабочей партии Курдистана". Сейчас этот аппарат получил усиленное крыло, доработанный двигатель и бортовое оборудование.