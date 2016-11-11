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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Туреччина стала шостою країною в світі з власним бойовим дроном

Туреччина стала шостою країною в світі з власним бойовим дроном

Київ • УНН

 • 14750 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Туреччина стала шостою країною, яка самостійно розробила і прийняла на озброєння ударні дрони, передає УНН з посиланням на Aviation Week.

Досі штурмові безпілотники на озброєнні мали лише США, Китай, Іран, Пакистан та Ізраїль.

Першим ударним безпілотником, що надійшов на озброєння Туреччини, став доопрацьований розвідувальний апарат Bayraktar TB2.

Апарат має посилене крило, доопрацьований двигун і бортове обладнання. При довжині 6,5 м і розмаху крила 12 м Bayraktar TB2 має максимальну злітну масу 650 кг і може нести корисне навантаження масою 55 кг.

Дрон озброєний ракетами з лазерною головкою самонаведення. БПЛА може розвивати швидкість до 220 км/год, дальність його дії становить 150 км.

Туреччина займається створенням ударних безпілотників протягом останніх 10 років. У вересні 2016 року ударний дрон Bayraktar TB2 турецькі військові використовували для нанесення ударів по позиціях "Робітничої партії Курдистану". Зараз цей апарат отримав посилене крило, допрацьований двигун і бортове обладнання.

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