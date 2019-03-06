Украина испытывает новые ударные беспилотники Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина испытывает новые беспилотные комплексы "Байрактар", предоставленные Турцией. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"Могу открыть информацию, что сейчас пройдут испытания нового, мощного, ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого мне удалось договориться с президентом Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом - ред.). Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал Президент.
Напомним, 5 ноября советник Президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что Украина может закупить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.
Соглашение о закупке в Турции одного такого комплекса беспилотных летательных аппаратов было заключено на сумму 69 миллионов долларов.