Україна нічого не порушила: Кулеба відповів на заяву МЗС ФРН щодо використання “байрактарів”

Цитата

“По-перше, Україна нічого не порушила. Друге — ми дотримались необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації і контролю, і з ОБСЄ, для того щоб застосувати право на самозахист. Третє — на місці партнерів я би був насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, там де вона не повинна була знаходитись — набагао ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленносями”, — заявив міністр.

“Так от, чомусь коли гаубицю підсовують до лінії розмежування і обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки”, — додав він.

Деталі

Зі слів дипломата, МЗС спілкується зі своїми німецькими колегами та не має сумнівів у тому що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання, і намагаються допомогти припинити російську агресію проти України.

“Ми їм за це дуже вдячні.Але ми впевнені, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді вони є об’єктивними і дозволяють цільовій аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію”, — додав Кулеба.

Контекст

ЗСУ раніше цього тижня вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього у МЗС ФРН через це висловили “занепокоєння”, зазначивши зокрема, що, на їхню думку, це є порушенням Мінських угод.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маємо право захищатися: Мельник відповів Берліну на "занепокоєння" щодо дронів Bayraktar