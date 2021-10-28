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Украина ничего не нарушила: Кулеба ответил на заявление МИД ФРГ об использовании "байракторов"

Киев • УНН

 • 43277 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина ничего не нарушила, применив беспилотник Bayraktar в районе проведения ООС. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы корреспондента УНН.

Украина ничего не нарушила: Кулеба ответил на заявление МИД ФРГ об использовании "байракторов"

Цитата

“Во-первых, Украина ничего не нарушила. Второе — мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля, и с ОБСЕ, чтобы применить право на самозащиту. Третье — на месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, где она не должна была находиться — гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями”, — заявил министр.

“Так вот, почему когда гаубицу подсовывают к линии разграничения и обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки”, — добавил он.

Подробности

По словам дипломата, МИД общается со своими немецкими коллегами и не сомневается в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь прекратить российскую агрессию против Украины.

“Мы им за это очень благодарны. Но мы уверены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они объективны и позволяют целевой аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию”, — добавил Кулеба.

Контекст

ВСУ ранее на этой неделе впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ из-за этого выразили “беспокойство”, отметив в частности, что, по их мнению, это является нарушением Минских соглашений.

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