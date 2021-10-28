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Маємо право захищатися: Мельник відповів Берліну на "занепокоєння" щодо дронів Bayraktar

Київ • УНН

 • 49003 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів офіційному Берліну на “занепокоєння” щодо використання українськими Збройними силами безпілотного апарату Bayraktar, заявивши, що Україна має право на самооборону. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild, пише УНН.

Маємо право захищатися: Мельник відповів Берліну на "занепокоєння" щодо дронів Bayraktar

Деталі

Зокрема негативна оцінка німецьким урядом використання викликала реакцію з боку посла України в Берліні. Мельник закликав федеральний уряд Німеччини подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту у Берліні.

Цитата:

"Українська сторона Україна має законне право на самооборону, коли її територію день і ніч бомблять із російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні, як було зумовлено, і поставити Москву на місце”, — заявив Мельник, зазначивши, що українська сторона "рішуче відкидає" попередження німецького МЗС.

Контекст

ЗСУ вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС 26 жовтня. Після цього у МЗС ФРН висловили занепокоєння через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.

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