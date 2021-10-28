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Имеем право защищаться: Мельник ответил Берлину на “беспокойство” о дронах Bayraktar

Киев • УНН

 • 49003 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил официальному Берлину на “беспокойство” по поводу использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar, заявив, что Украина имеет право на самооборону. Об этом он заявил в интервью изданию Bild, пишет УНН.

Имеем право защищаться: Мельник ответил Берлину на “беспокойство” о дронах Bayraktar

Детали

В частности, негативная оценка немецким правительством использования вызвала реакции со стороні посла Украины в Берлине. Мельник призвал федеральное правительство Германии удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине.

Цитата:

"Украинская сторона Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место”, — заявил Мельник, отметив, что украинская сторона "решительно отбрасывает" предупреждение германского МИД.

Контекст

ВСУ впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС 26 октября. После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного военного применили дрон.

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