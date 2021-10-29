Арестович объясняет: Украина не нарушила "Минск" при использовании БПЛА

Что по минским соглашениям?

"Использование отечественных БПЛА не запрещено Минскими соглашениями", - отмечает собеседник УНН.

У себя в Facebook спикер украинской делегации в ТКГ ранее обнародовал страницу из соглашений, где одним из пунктов значится:

"Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, использующихся мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии столкновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км".

Украина закупила и провела первые испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2 еще в 2019 году.

Следовательно, это уже украинские беспилотники, о запрете их использования в документе речь не идет.

Дополнительные договоренности

Ранее журналист немецкого Bild Джулиан Репке обнародовал соглашение, как утверждает, подписанное Украиной, в котором она соглашается не использовать какие-либо типы БПЛА на Донбассе.

Однако и здесь есть свои нюансы.

Отметим, что речь идет о соглашении о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года.

“В этом документе есть пункт e), предусматривающий, что если оперативная сторона ведет огонь, угрожающий жизни военного персонала или гражданского населения, и попытка использовать координационный механизм была неудачной, стороны могут открывать огонь для прекращения вражеского огня, а дальше они могут открывать огонь, не запрещенный Минскими соглашениями. А использование отечественных БПЛА не запрещено Минскими соглашениями", – говорит Арестович.

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Отметим, что, согласно информации, обнародованной ОБСЕ, использование БПЛА действительно запрещено договоренностями. Однако, там значится и следующее:

“Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет поставлено в известность ТКГ”.

Под наступательными действиями ОБСЕ понимает любые попытки изменить позиционное размещение войск, сложившееся на момент принятия этого заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий”.

Реакция ОБСЕ

Министр иностранных прав Украины накануне заявил, что Украина придерживалась необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля и ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту.

Его слова подтверждает и Арестович.

“Во время ТКГ и во время заседания подгруппы (по безопасности — ред.) мы обсудили эту тему. Россияне много кричали — ОБСЕ их выслушали и сказали: "вы знаете, нас интересует другая тема, а именно взятие ОБСЕ в заложники и постоянное препятствие деятельности ОБСЕ на временно оккупированных территориях, мы бы об этом предпочли поговорить", - сказал он.

По словам собеседника, боевики до сих пор тормозят работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Причем последний такой случай произошел этим утром.

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“Более полутора часов их (наблюдателей – ред.) держали фактически на месте вооруженные люди возле Станицы Луганской. В целом, с момента установления дополнительных мер по прекращению огня, то есть с июля 2020 года, их задерживали на неподконтрольных территориях почти 800 раз, глушат их БПЛА”, — рассказал он.

Спикер украинской делегации напомнил, как наблюдателей на Донбассе держали фактически в заложниках вооруженные люди, "включали музыку силой более 100 децибелов круглосуточно, ограничивали передвижение, питание".

“ОБСЕ эта тема гораздо больше интересует. Они читают руководствующие документы и знают, что использование отечественных БПЛА не запрещено Минскими соглашениями”, — подчеркнул он.

Дальнейшее использование беспилотников

Собеседник отметил, что российская сторона в зоне ООС очень активно использует БПЛА практически каждый день.

"За полтора дня до использования нашего "Байрактара" летал российский "Орлан - 10", причем скрывался от БПЛА ОБСЕ и наводил российскую артиллерию. Вчера сбили российский БПЛА в районе Луганска, корректировавший их огонь. То есть они не стесняются делать это каждый день, но когда однажды взлетел украинский БПЛА, начали крики”, — рассказал Арестович.

“Можете не волноваться по поводу дальнейшего использования, все будет хорошо. Будет следующий случай – прилетит еще раз”, – отмечает он.

Контекст

ВСУ ранее на этой неделе впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.