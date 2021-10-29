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"Давайте будем откровенны": США упрекнули Россию в неоднократном использовании БПЛА на Донбасе

Киев • УНН

 • 31092 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Российская сторона неоднократно применяла гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил на востоке страны, что является прямым нарушением согласованных в прошлом году мер. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении посольства США в Украине, пишет УНН.

"Давайте будем откровенны": США упрекнули Россию в неоднократном использовании БПЛА на Донбасе

Цитата

“Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем откровенны: российская сторона неоднократно применяла гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, что является прямым нарушением согласованных в прошлом году усиленных мер, а недавно убила украинского солдата. Официальная риторика России о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и служит эскалации напряженности”, — заявили в посольстве.

Контекст

ВСУ ранее на этой неделе впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.

. . . and recently killed a Ukrainian soldier. Official Russian rhetoric suggesting Ukraine is aggravating the situation is not only misleading, it serves to escalate tensions. [2/2]

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 29, 2021

Как писал УНН ранее, применив БПЛА, Украина не нарушила ни Минские соглашения, ни соглашение о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020.

Украинские Национальные Новости

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