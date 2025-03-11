Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти
Киев • УНН
Администрация Трампа готовится усилить санкции в отношении иранской нефти. По словам министра энергетики США Криса Райта, это необходимо для противодействия финансированию Ираном террористических организаций.
Администрация Дональда Трампа готовится усилить нефтяные санкции против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Министр энергетики США Крис Райт (Chris Wright) заявил, что администрация Трампа готова усилить санкции США в отношении добычи иранской нефти.
"Когда он (Трамп, - ред.) был президентом в прошлый раз, экспорт иранской нефти сократился до очень скромного уровня", - сказал Райт.
Министр добавил, что "Трамп остановит этот хаос и принесет мир".
Напомним
Трамп проводит кампанию "максимального давления" на Иран, в рамках которой США отменили исключение, позволяющее Ираку платить Ирану за электроэнергию.
Верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи 8 марта заявил, что его страна не позволит запугивать себя.