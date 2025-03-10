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Ціни на нафту падають на тлі напруги через невизначеність з митами США

Київ • УНН

 • 17667 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI знизились на 0,4-0,5% через торгові війни та збільшення видобутку ОПЕК+. США вивчають можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору в обмін на припинення війни.

Ціни на нафту падають на тлі напруги через невизначеність з митами США

Ціни на нафту впали в понеділок, на тлі того, як занепокоєння щодо впливу імпортних мит США на глобальне економічне зростання і попит на паливо, а також того, як зростання видобутку виробниками ОПЕК+ охолодили апетит інвесторів до більш ризикованих активів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нафта марки Brent впала в ціні на 31 цент, або 0,4%, до $70,05 за барель до 04:45 за Грінвічем (6:45 за Києвом) після того, як у п'ятницю вона зросла на 90 центів. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $66,69 за барель, знизившись на 35 центів, або 0,5%, після того, як закрилася на 68 центів вище на попередній торговій сесії.

WTI знижується сьомий тиждень поспіль, що є найтривалішою смугою втрат з листопада 2023 року, у той час як Brent знижується третій тиждень поспіль після того, як президент США Дональд Трамп запровадив тоді відкладені мита для своїх ключових постачальників нафти Канаду та Мексику, одночасно підвищивши мита на китайські товари. Китай відповів США та Канаді митами на сільськогосподарську продукцію.

"Невизначеність із митами є ключовим фактором слабкості", - заявили аналітики ING у записці, додавши, що зниження цін на нафту в Саудівській Аравії та дефляційні сигнали з Китаю також зашкодили настроям.

Аналітик IG Тоні Сікамор заявив, що інші фактори, що впливають на ціни на нафту, включають побоювання щодо економічного зростання в США, потенційне зняття санкцій США з росії та рішення ОПЕК+ збільшити видобуток.

"Проте, враховуючи велику частину поганих новин, ми очікуємо, що тижнева підтримка близько $65/$62 збережеться, перш ніж відновиться до $72,00", - сказав він у клієнтській записці щодо ціни WTI.

Ціни на нафту трохи відіграли втрати у п'ятницю після того, як Трамп заявив, що США посилять санкції щодо росії, якщо остання не зможе досягти припинення вогню з Україною.

США також вивчають способи пом'якшення санкцій проти російського енергетичного сектора, якщо росія погодиться припинити війну з Україною, повідомили агентству Reuters дві людини, знайомі із ситуацією.

США обмірковують, як швидко послабити санкції проти рф в енергетиці - Reuters08.03.25, 09:04 • 48348 переглядiв

Тим часом, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, спільно відомі як ОПЕК+, заявили, що продовжать нарощувати видобуток нафти з квітня.

Віцепрем'єр росії олександр новак у п'ятницю заявив, що ОПЕК+ може скасувати рішення у разі дисбалансу на ринку.

На додаток до занепокоєнь про постачання Саудівська Аравія вперше за три місяці у квітні знизила ціни на сиру нафту, яку вона продає до Азії.

Минулого тижня Трамп заявив, що хоче домовитися з членом ОПЕК Іраном, щоб перешкодити останньому прагнути до створення ядерної зброї, хоча Іран заявив, що не прагне такої зброї.

Трамп проводить кампанію "максимального тиску" на Іран, у межах якої США в суботу скасували виключення, яке дозволяло Іраку платити Ірану за електроенергію, повідомив представник Держдепартаменту.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у суботу заявив, що його країна не дозволить залякати себе та розпочати переговори.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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