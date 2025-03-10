Цены на нефть падают на фоне напряженности из-за неопределенности с пошлинами США

Цены на нефть упали в понедельник на фоне того, как беспокойство по поводу влияния импортных пошлин США на глобальный экономический рост и спрос на топливо, а также рост добычи производителями ОПЕК+ охладили аппетит инвесторов к более рискованным активам, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent упала в цене на 31 цент, или 0,4%, до $70,05 за баррель до 04:45 по Гринвичу (6:45 по Киеву) после того, как в пятницу она выросла на 90 центов. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $66,69 за баррель, снизившись на 35 центов, или 0,5%, после того, как закрылась на 68 центов выше на предыдущей торговой сессии.

WTI снижается седьмую неделю подряд, что является самой длительной серией потерь с ноября 2023 года, в то время как Brent снижается третью неделю подряд после того, как президент США Дональд Трамп ввел тогда отложенные пошлины для своих ключевых поставщиков нефти Канады и Мексики, одновременно повысив пошлины на китайские товары. Китай ответил США и Канаде пошлинами на сельскохозяйственную продукцию.

"Неопределенность с пошлинами является ключевым фактором слабости", - заявили аналитики ING в записке, добавив, что снижение цен на нефть в Саудовской Аравии и дефляционные сигналы из Китая также повредили настроениям.

Аналитик IG Тони Сикамор заявил, что другие факторы, влияющие на цены на нефть, включают опасения по поводу экономического роста в США, потенциальное снятие санкций США с россии и решение ОПЕК+ увеличить добычу.

"Тем не менее, учитывая большую часть плохих новостей, мы ожидаем, что недельная поддержка около $65/$62 сохранится, прежде чем восстановится до $72,00", - сказал он в клиентской записке по цене WTI.

Цены на нефть немного отыграли потери в пятницу после того, как Трамп заявил, что США усилят санкции против россии, если последняя не сможет достичь прекращения огня с Украиной.

США также изучают способы смягчения санкций против российского энергетического сектора, если россия согласится прекратить войну с Украиной, сообщили агентству Reuters два человека, знакомые с ситуацией.

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

Тем временем, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая россию, совместно известные как ОПЕК+, заявили, что продолжат наращивать добычу нефти с апреля.

Вице-премьер россии александр новак в пятницу заявил, что ОПЕК+ может отменить решение в случае дисбаланса на рынке.

В дополнение к беспокойствам о поставках Саудовская Аравия впервые за три месяца в апреле снизила цены на сырую нефть, которую она продает в Азию.

На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет договориться с членом ОПЕК Ираном, чтобы помешать последнему стремиться к созданию ядерного оружия, хотя Иран заявил, что не стремится к такому оружию.

Трамп проводит кампанию "максимального давления" на Иран, в рамках которой США в субботу отменили исключение, которое позволяло Ираку платить Ирану за электроэнергию, сообщил представитель Госдепартамента.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу заявил, что его страна не позволит запугать себя и начать переговоры.

Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"