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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп планує відновити жорсткі санкції на експорт іранської нафти

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа готується посилити санкції щодо іранської нафти. За словами міністра енергетики США Кріса Райта, це необхідно для протидії фінансуванню Іраном терористичних організацій.

Трамп планує відновити жорсткі санкції на експорт іранської нафти

Адміністрація Дональда Трампа готується посилити нафтові санкції проти Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр енергетики США Кріс Райт (Chris Wright) заявив, що адміністрація Трампа готова посилити санкції США щодо видобутку іранської нафти.

"Коли він (Трамп, - ред.) був президентом минулого разу, експорт іранської нафти скоротився до дуже скромного рівня", - сказав Райт.

Міністр додав, що "Трамп зупинить цей хаос й принесе мир у світ".

Нагадаємо

Трамп проводить кампанію "максимального тиску" на Іран, у межах якої США скасували виключення, яке дозволяло Іраку платити Ірану за електроенергію.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 8 березня заявив, що його країна не дозволить залякати себе та розпочати переговори.

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