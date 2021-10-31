Россия снова наращивает количество войск у границы с Украиной - Washington post

Возобновление наращивания войск на границе

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, поскольку не имели права обсуждать этот вопрос публично, заявили, что передвижение войск снова вызвало беспокойство, начатое в апреле, когда наибольшее за последние годы наращивание войск Россией вблизи украинской границы вызвало международный резонанс.

Возобновление переброски российских войск в этот район происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине: российские чиновники, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы делают заявления, в которых “нападают” на западные связи Киева и даже подвергают сомнению суверенитет Украины. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является “красной чертой” для Москвы.

Контекст

26 октября военные Украины подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства против позиции боевиков на Донбассе, что стало первым случаем применения Киевом этой технологии в боевых действиях и вызвало возмущение Москвы.

Отношения между Москвой и НАТО особенно напряжены. Россия приостановила работу своей миссии при НАТО в Брюсселе 18 октября после того, как альянс выслал восемь членов российской миссии по обвинению в шпионаже.

Цель российских войск — непонятна

Издание отмечает, что пока неясно, что делают российские войска, которые собрались у украинской границы.

В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как российские военные поезда и автоколонны перевозят большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

“Суть в следующем: Это не учение. Это не похоже на учения. Что-то происходит. Что именно?” — сказал директор программы по изучению России Майкл Кофман из базирующейся в Виргинии некоммерческой аналитической группы CNA.

Официальные лица в США и Европе начали замечать эти движения особенно в последние недели после того, как в середине сентября Россия завершила масштабные совместные военные учения с Беларусью под названием “Запад 2021” на своем западном фланге.

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41 общевойсковой армии России, обычно базирующейся в городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а соединились с другими российскими силами вблизи украинской границы. Кофман также сказал, что на снимках видно, что 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся под Москвой элитное подразделение перебрасывает личный состав и материальные средства в сторону Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем заявлении сообщил, что после завершения учений “Запад 2021” Россия покинула военную технику, а также центры управления и связи на учебных площадках вдоль украинской границы.

По оценке Данилова, численность российских войск, развернутых вокруг украинской границы, составляет от 80 тыс. до 90 тыс. человек, не считая десятков тысяч, размещенных в оккупированном Крыму.

Кофман считает, что в этот раз ситуация может заслуживать особого внимания, поскольку Россия, похоже, снизила порог того, что может побуждать Кремль к агрессивным действиям в Украине.

“Я думаю, что нужно сделать шаг назад и посмотреть на прошлый год в целом, и если вы это сделаете, то поймете, что тон и месседжи России касательно Украины резко изменились”, — сказал он.

В своих заявлениях в течение года Путин и другие чиновники говорили, что расширение деятельности НАТО в Украине является “красной чертой” для Москвы, тогда как раньше они называли членство Украины в НАТО шагом, с которым они не могут смириться, сказал Кофман.

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