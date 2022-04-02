Росія пригрозила обмеженням експорту російської аграрної продукції до “недружніх” країн

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"Звертаємо увагу на те, що офіційний представник росії відверто називав експорт продовольства зброєю. Фактично, підтверджуючи статус рф як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, але і в продовольчому вимірі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначена заява є черговим свідченням деструктивних дій росії, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

Наміри російської сторони також підривають можливості світової спільноти з досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.

Така політика країни-агресора ставить під питання доцільності її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях.

Варто зазначити, що заява експрезидента рф рясніє фактологічними помилками та свідомими маніпуляціями. Наприклад:

▪️ у 2020 році рф імпортувала тільки з ЄС, США та Канади харчової та аграрної продукції на суму щонайменше у 6,82 млрд доларів США (а не “нічого”, як вважає дмитро медведєв);

▪️ за обсягами виробництва зерна росію перевершують не лише Китай та Індія, як заявляє Медвєдєв, але і США, ЄС та Бразилія;

до “недружніх” країн рф відносить власних конкурентів на продовольчому ринку;

▪️ якщо росія перенаправить свої товарні потоки з одних країн до інших, це жодним чином не вплине на світовий баланс зернових і насиченість ринків.

Що дійсно впливає на світові ціни на продовольство і буде ще більше впливати в наступному сезоні - це блокування росією відвантажень з українських портів, мінування суднохідних шляхів, блокування посівних робіт в Україні через проведення військових дій та свідоме знищення української сільгосптехніки та інфраструктури.

Нагадаємо

Посівна стартувала вже у 20 регіонах України.