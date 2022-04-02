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Росія пригрозила обмеженням експорту російської аграрної продукції до “недружніх” країн

Київ • УНН

 • 273833 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. 1 квітня заступник голови ради безпеки російської федерації дмитро медведєв пригрозив світовій спільноті використанням обмеження експорту російської аграрної продукції до “недружніх” країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Росія пригрозила обмеженням експорту російської аграрної продукції до “недружніх” країн

Цитата

"Звертаємо увагу на те, що офіційний представник росії відверто називав експорт продовольства зброєю. Фактично, підтверджуючи статус рф як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, але і в продовольчому вимірі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначена заява є черговим свідченням деструктивних дій росії, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

Наміри російської сторони також підривають можливості світової спільноти з досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.

Така політика країни-агресора ставить під питання доцільності її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях.

Варто зазначити, що заява експрезидента рф рясніє фактологічними помилками та свідомими маніпуляціями. Наприклад:

▪️ у 2020 році рф імпортувала тільки з ЄС, США та Канади харчової та аграрної продукції на суму щонайменше у 6,82 млрд доларів США (а не “нічого”, як вважає дмитро медведєв);

▪️ за обсягами виробництва зерна росію перевершують не лише Китай та Індія, як заявляє Медвєдєв, але і США, ЄС та Бразилія;
до “недружніх” країн рф відносить власних конкурентів на продовольчому ринку;

▪️ якщо росія перенаправить свої товарні потоки з одних країн до інших, це жодним чином не вплине на світовий баланс зернових і насиченість ринків.

Що дійсно впливає на світові ціни на продовольство і буде ще більше впливати в наступному сезоні - це блокування росією відвантажень з українських портів, мінування суднохідних шляхів, блокування посівних робіт в Україні через проведення військових дій та свідоме знищення української сільгосптехніки та інфраструктури.

Нагадаємо

Посівна стартувала вже у 20 регіонах України.

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