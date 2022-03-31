Посівна стартувала вже у 20 регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У 20 областях України вже почалася посівна. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 31 березня, пише УНН.
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"У 20 областях України вже почалася посівна. Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт", - вказав Шмигаль у Telegram.
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За його словами, це дійсно позитивна новина, адже на цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.
Водночас Шмигаль зауважив, що держава має обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.
Також Прем’єр-міністр підкреслив, що українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.
"Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів", — зазначив очільник уряду.
За словами Прем’єра, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжується закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як підкреслив Шмигаль, Укрзалізниця та Укрпошта разом з ВЦА вже доставляють і роздають всі ці набори людям.
Також Прем’єр-міністр повідомив, що уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.
Доповнення
Про те, що в Україні стартувала посівна кампанія, в уряді повідомили 22 березня.