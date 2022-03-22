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В Україні стартувала посівна кампанія: що і де сіють

В Україні стартувала посівна кампанія: що і де сіють

Київ • УНН

 • 280129 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні розпочалась посівна кампанія - аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, а на Миколаївщині розпочинають сівбу гороху, передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Деталі

Аграрії Одеської області розпочали сівбу ярових культур, станом на 22 березня засіяно ярого ячменю 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих.

На Миколаївщині продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.

За даними облдержадміністрації, насінням аграрії забезпечені на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечені насінням на майже на 80%, засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% і 46%.

Доповнення

Посівна в Україні через холодну погоду зсувається на кінець березня, а в деяких областях — навіть на першу декаду квітня. Це дасть змогу аграріям краще підготуватися до виходу в поле, повідомив Лещенко.

Нагадаємо

Уряд запустив комплексну програму підтримки аграріїв. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану.

Українські Національні Новини

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