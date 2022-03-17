Посівна у воєнний час: аграріям спростили доступ до пального і пестицидів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, палива та пестицидів в умовах воєнного стану. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Міністр розповів все детальніше по пунктах:
1. Пальне
-
- Дозволено введення в обіг бензину та дизельного палива екологічних класів Євро3 і Євро 4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Завдяки цьому буде залучено додатковий ресурс пального для потреб с/г виробників.
-
- Сьогодні Президент України підпише закон про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20 % до 7 % (№ 7137-д).
-
2. Пестициди
-
- Уряд спростив умови перевезення пестицидів та агрохімікатів автомобільним транспортом.
-
- Продовжено строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами. Ця норма поширюється на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.
-
"Підкреслю, що спрощується виключно процес отримання ліцензії – усі питання безпеки транспортування та якості пестицидів й добрив буде дотримано на належному рівні. Хочу запевнити, що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити аграріїв усім необхідним до старту посівної кампанії–2022", - відзначив Лещенко.
Доповнення
Посівна в Україні через холодну погоду зсувається на кінець березня, а в деяких областях — навіть на першу декаду квітня. Це дасть змогу аграріям краще підготуватися до виходу в поле, повідомив Лещенко.
Для забезпечення посівної кампанії у воєнний час бюрократію щодо насіння, зокрема, сертифікації, спростять, а військовозобов’язаних бронюватимуть для відповідних сільськогосподарських робіт.