Посевная в военное время: аграриям упростили доступ к топливу и пестицидам

Детали

Министр рассказал все подробнее по пунктам:

1. Топливо



Разрешено введение в оборот бензина и дизельного топлива экологических классов Евро 3 и Евро 4. Упрощенно прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов. Благодаря этому будет привлечен дополнительный ресурс топлива для нужд с/х производителей.



Сегодня Президент Украины подпишет закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).



2. Пестициды



Правительство упростило условия перевозки пестицидов и агрохимикатов автомобильным транспортом.



Продлен срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами. Эта норма распространяется на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.



"Подчеркну, что упрощается исключительно процесс получения лицензии - все вопросы безопасности транспортировки и качества пестицидов и удобрений будут соблюдены на должном уровне. Хочу заверить, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить аграриев всем необходимым до старта посевной кампании-2022", - отметил Лещенко.

Дополнение

Посевная в Украине из-за холодной погоды сдвигается на конец марта, а в некоторых областях - даже на первую декаду апреля. Это позволит аграриям лучше подготовиться к выходу в поле, сообщил Лещенко.

Для обеспечения посевной кампании в военное время бюрократию в отношении семян, в частности, сертификации, упростят, а военнообязанных будут бронировать для соответствующих сельскохозяйственных работ.