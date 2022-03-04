Посівна у воєнний час: бюрократію по насінню спростять, військовозобов’язаних бронюватимуть для робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Для забезпечення посівної кампанії у воєнний час бюрократію щодо насіння, зокрема, сертифікації, спростять, а військовозобов’язаних бронюватимуть для відповідних сільськогосподарських робіт. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.
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"За останні два дні видав низку наказів для забезпечення посівної кампанії–2022, а уряд ухвалив відповідні постанови", - повідомив Лещенко у Telegram.
Деталі
Міністр перелічив ухвалені рішення щодо забезпечення посівної:
1. ДП "Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції" буде організовувати процес безперебійної реалізації насіння та садивного матеріалу, необхідного для посіву. На час воєнного стану цей процес — без додаткових процедур сертифікації. Для імпортованого насіння достатньо сертифікату країни-виробника.
2. Під час ввезення на територію України насіння Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів має визнавати іноземну сертифікацію на насіння. Окрім того, служба інспектуватиме фітосанітарний стан насіння, але може не застосовувати фітосанітарну експертизу.
"Ці заходи дозволять нам забезпечити всіх с/г товаровиробників насінням у необхідній кількості, завдяки спрощенню бюрократії", - вказав Лещенко.
3. Для того, щоб забезпечити посівну, уряд запроваджує бронювання військовозобов’язаних (це стосується й інших критично важливих галузей економіки). Аграрні підприємства та виробники продовольства подаватимуть Мінагрополітики списки критично важливих працівників, яким буде надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час.