Погода дає часовий люфт для підготовки: посівна в Україні відкладається через холоди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Посівна в Україні через холодну погоду зсувається на кінець березня, а в деяких областях — навіть на першу декаду квітня. Це дасть змогу аграріям краще підготуватися до виходу в поле. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, додавши, що ця посівна, можливо, найтяжча та найважливіша в історії України, передає УНН.