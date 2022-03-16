Погода дає часовий люфт для підготовки: посівна в Україні відкладається через холоди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Посівна в Україні через холодну погоду зсувається на кінець березня, а в деяких областях — навіть на першу декаду квітня. Це дасть змогу аграріям краще підготуватися до виходу в поле. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, додавши, що ця посівна, можливо, найтяжча та найважливіша в історії України, передає УНН.
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“Ми на контакті з Українським гідрометцентром, який отримує дані по всій території України, за винятком деяких районів, охоплених бойовими діями. Спеціалісти вважають і, опираючись на свій аграрний досвід, я з ними повністю погоджуюсь, що погода дає нам часовий люфт”, - повідомив Лещенко.
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За його словами, навіть за інших рівних обставин рівень промерзання ґрунту не дозволило би нам поки що вийти повноцінно в поле.
“Масштабний старт весняних польових робіт — кінець березня, а в деяких областях — навіть перша декада квітня. Звісно, реальна дата залежатиме від швидкості наростання тепла та кількості опадів, але поки що так. Температурні позначки вночі все ще є від'ємними, а на півночі та сході досягають -12-10 °С”, - зазначив Лещенко.
Окрім того, він пояснив, чому це гарна новина.
“Погода дає нам можливість акумулювати ресурси, організувати роботи і при цьому вкластися в оптимальні агрометеоролічні терміни. Наше завдання — максимально використати цей додатковий час, залучити внутрішню й зовнішню допомогу та оптимально підготуватись до виходу в поле”, - розповів Лещенко.
Він зазначив, що кількість вологи у верхньому шарі ґрунту залишає бажати кращого і, швидше за все, до 20 березня чекати опадів не варто.
“Стан озимини. Лютий був відносно теплим — деінде почалося проростання, але через зниження температур наразі посіви перебувають у стані зимового спокою, тому морози не мають їм зашкодити. Ця посівна, напередодні якої ми стоїмо, — можливо, найтяжча та найважливіша в нашому житті. Її значення уже не вимірюється категоріями "врожай" та "ціна". Йдеться про майбутнє держави”, - повідомив Лещенко.
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