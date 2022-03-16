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Погода дает временной люфт для подготовки: посевная в Украине откладывается из-за холодов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Посевная в Украине из-за холодной погоды сдвигается на конец марта, а в некоторых областях - даже на первую декаду апреля. Это позволит аграриям лучше подготовиться к выходу в поле. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, добавив, что эта посевная, возможно, самая тяжелая и важная в истории Украины, передает УНН.

Цитата

“Мы на контакте с Украинским гидрометцентром, который получает данные по всей территории Украины, за исключением некоторых районов, охваченных боевыми действиями. Специалисты считают и, опираясь на свой аграрный опыт, я с ними полностью согласен, что погода дает нам временной люфт”, - сообщил Лещенко.

Детали

По его словам, даже при прочих равных обстоятельствах уровень промерзания почвы не позволил бы нам пока что полноценно выйти в поле.

“Масштабный старт весенних полевых работ — конец марта, а в некоторых областях — даже первая декада апреля. Конечно, реальная дата будет зависеть от скорости нарастания тепла и количества осадков, но пока что так. Температурные отметки ночью все еще являются отрицательными, а на севере и востоке достигают -12-10 °С”, - отметил Лещенко.

Кроме того, он объяснил, почему это хорошая новость.

“Погода дает нам возможность аккумулировать ресурсы, организовать работы и при этом уложиться в оптимальные агрометеоролічні сроки. Наша задача — максимально использовать это дополнительное время, привлечь внутреннюю и внешнюю помощь и оптимально подготовиться к выходу в поле”, - рассказал Лещенко.

Он отметил, что количество влаги в верхнем слое почвы оставляет желать лучшего и, скорее всего, до 20 марта ждать осадков не стоит. 

"Состояние озимых. Февраль был относительно теплым - где-то началось прорастание, но из-за снижения температур сейчас посевы находятся в состоянии зимнего покоя, поэтому морозы не должны им навредить. Эта посевная, накануне которой мы стоим, - возможно, самая тяжелая и самая важная в нашей жизни. Ее значение уже не измеряется категориями "урожай" и "цена". Речь идет о будущем государства”, - сообщил Лещенко.

Напомним

В Украине в 2021 году собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур за 30-летнюю историю независимости страны.

Украинские Национальные Новости

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