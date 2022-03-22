В Украине стартовала посевная кампания: что и где сеют

Детали

Аграрии Одесской области начали посев яровых культур, по состоянию на 22 марта засеяно ярового ячменя 30 тыс. га площадей с 750 тыс. запланированных.

На Николаевщине продолжают подкормку озимых культур, и начинают посев гороха.

По данным облгосадминистрации, семенами аграрии обеспечены на 70%, сельхозпроизводители Одесской области обеспечены семенами на почти на 80%, средствами защиты растений и горючим - соответственно на 62% и 46%.

Дополнения

Посевная в Украине из-за холодной погоды сдвигается на конец марта, а в некоторых областях - даже на первую декаду апреля. Это позволит аграриям лучше подготовиться к выходу в поле, сообщил Лещенко.

Напомним

Правительство запустило комплексную программу поддержки аграриев. В частности, внедряется кредитование аграриев с ограничением обрабатываемых угодий до 10 тыс. га, изменено налогообложение, согласно которому земледельцы будут платить только налог в размере 2% от обращения и тому подобное.

Кабинет министров Украины принял ряд решений, облегчающих доступ производителей сельхозпродукции к, в частности, горючему, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного положения.