Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины

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"В 20 областях Украины уже началась посевная. Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт", - указал Шмигаль в Telegram.

Детали

По его словам, это действительно позитивная новость, ведь в прошлом году на этот момент посевная началась лишь в 15 регионах.

В то же время Шмигаль заметил, что государство имеет осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно будет провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от той площади, которая была засеяна в прошлом году.

Также Премьер-министр подчеркнул, что украинская пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников благодаря государственному заказу на социальные продукты. Речь идет о 300 таких предприятиях.

"Государство закупает для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, 10 млн продуктовых наборов, чтобы потом бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более чем 10 ключевых продуктов", — отметил глава правительства.

По словам Премьера, сейчас на 100% закуплены крупы, макаронные изделия, масло, молоко, сахар. Также продолжается закупка консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и другого продовольствия. Как подчеркнул Шмигаль, Укрзализныця и Укрпочта вместе с ВГА уже доставляют и раздают все эти наборы людям.

Также Премьер-министр сообщил, что правительство в ближайшее время рассмотрит и утвердит отдельный кредитный продукт для торговых сетей, чтобы оживить их сотрудничество с украинскими производителями.

Дополнение

О том, что в Украине стартовала посевная кампания, в правительстве сообщили 22 марта.