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Россия пригрозила ограничением экспорта российской аграрной продукции в "недружественные" страны

Киев • УНН

 • 273833 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. 1 Апреля заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев пригрозил мировому сообществу использованием ограничения экспорта российской аграрной продукции в “недружественные” страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Россия пригрозила ограничением экспорта российской аграрной продукции в "недружественные" страны

Цитата

"Обращаем внимание на то, что официальный представитель россии откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус рф как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении", - говорится в сообщении.

Детали

Указанное заявление является очередным свидетельством деструктивных действий россии, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - обеспечение продовольственной безопасности и ликвидации голода.

Намерения российской стороны также подрывают возможности мирового сообщества по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году.

Такая политика страны-агрессора ставит под вопрос целесообразности ее членства в ФАО и других международных организациях.

Стоит отметить, что заявление экспрезидента рф изобилует фактологическими ошибками и сознательными манипуляциями. Например:

▪️ В 2020 году рф импортировала только из ЕС, США и Канады пищевой и аграрной продукции на сумму минимум в 6,82 млрд долларов США (а не “ничего”, как считает дмитрий медведев);

▪️ По объемам производства зерна россию превосходят не только Китай и Индия, как заявляет Медведев, но и США, ЕС и Бразилия;
в “недружественных” стран рф относит собственных конкурентов на продовольственном рынке; {3

▪️ Если россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это никоим образом не повлияет на мировой баланс зерновых и насыщенность рынков.

Что действительно влияет на мировые цены на продовольствие и будет еще больше влиять в следующем сезоне - это блокирование россией отгрузок из украинских портов, минирование суднохідних путей, блокировки посевных работ в Украине за проведение военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.

Напомним

Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины.

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