Россия пригрозила ограничением экспорта российской аграрной продукции в "недружественные" страны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. 1 Апреля заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев пригрозил мировому сообществу использованием ограничения экспорта российской аграрной продукции в “недружественные” страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.
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"Обращаем внимание на то, что официальный представитель россии откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус рф как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении", - говорится в сообщении.
Детали
Указанное заявление является очередным свидетельством деструктивных действий россии, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - обеспечение продовольственной безопасности и ликвидации голода.
Намерения российской стороны также подрывают возможности мирового сообщества по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году.
Такая политика страны-агрессора ставит под вопрос целесообразности ее членства в ФАО и других международных организациях.
Стоит отметить, что заявление экспрезидента рф изобилует фактологическими ошибками и сознательными манипуляциями. Например:
▪️ В 2020 году рф импортировала только из ЕС, США и Канады пищевой и аграрной продукции на сумму минимум в 6,82 млрд долларов США (а не “ничего”, как считает дмитрий медведев);
▪️ По объемам производства зерна россию превосходят не только Китай и Индия, как заявляет Медведев, но и США, ЕС и Бразилия;
в “недружественных” стран рф относит собственных конкурентов на продовольственном рынке; {3
▪️ Если россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это никоим образом не повлияет на мировой баланс зерновых и насыщенность рынков.
Что действительно влияет на мировые цены на продовольствие и будет еще больше влиять в следующем сезоне - это блокирование россией отгрузок из украинских портов, минирование суднохідних путей, блокировки посевных работ в Украине за проведение военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.
Напомним
Посевная стартовала уже в 20 регионах Украины.