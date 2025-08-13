російський ВПК не виконує держзамовлення на ракети Х-59: ГУР назвало причину
Київ • УНН
росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59 через проблеми з радіолокаційними головками самонаведення. Десятки підприємств, що виробляють компоненти для ракет, досі не під санкціями.
рф стикається з проблемами у виробництва ракет Х-59. Головна проблема російського виробництва – створення радіолокаційних головок самонаведення. росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
Деталі
Розвідка у розділі "Компоненти у зброї"порталу War&Sanctions публікує інтерактивну схему та інформацію про 116 підприємств, залучених до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А.
Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення
У зв’язку з цим, постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.
Крім того, не рятує ситуацію навіть "канібалізм" старих систем - рф масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.
Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас - головною проблемою для російського виробництва
Водночас, попри це, десятки підприємству росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками.
Їхня продукція дає змогу адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни, продовжуючи термін служби зброї, яка щодня вбиває мирних українців
В ГУР переконані, що подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження.
