російський ВПК не виконує держзамовлення на ракети Х-59: ГУР назвало причину

$41.430.02
48.080.12
ukenru
06:18 • 14119 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 13464 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 34426 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 63943 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 44979 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 80080 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 41945 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 41964 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 118644 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 107255 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 16558 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 13226 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 20049 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 18351 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 12714 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 14121 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 34429 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 23934 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 63946 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 80082 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 2174 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 12890 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 14683 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 22426 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 99148 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Вашингтон пост
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

російський ВПК не виконує держзамовлення на ракети Х-59: ГУР назвало причину

Київ • УНН

 • 702 перегляди

росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59 через проблеми з радіолокаційними головками самонаведення. Десятки підприємств, що виробляють компоненти для ракет, досі не під санкціями.

російський ВПК не виконує держзамовлення на ракети Х-59: ГУР назвало причину

рф стикається з проблемами у виробництва ракет Х-59. Головна проблема російського виробництва – створення радіолокаційних головок самонаведення. росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Деталі

Розвідка у розділі "Компоненти у зброї"порталу War&Sanctions публікує інтерактивну схему та інформацію про 116 підприємств, залучених до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А.

Майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. Навіть за таких умов росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення

- йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.

Масштабна кібератака ГУР: виведено з ладу інфраструктуру інтернет-провайдера, що обслуговує силовиків рф11.08.25, 18:25 • 4042 перегляди

Крім того, не рятує ситуацію навіть "канібалізм" старих систем - рф масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення. 

Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас - головною проблемою для російського виробництва

- зазначили у ГУР.

Водночас, попри це, десятки підприємству росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками.

Їхня продукція дає змогу адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни, продовжуючи термін служби зброї, яка щодня вбиває мирних українців

- сказано у повідомленні.

В ГУР переконані, що подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження. 

Дрони СБУ уразили російський завод з виробництва комплектуючих для ракет Х-32 та Х-101 - джерело11.08.25, 12:52 • 8356 переглядiв

Ольга Розгон

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Х-59
Україна