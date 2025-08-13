Российский ВПК не выполняет госзаказ на ракеты Х-59: ГУР назвало причину

рф сталкивается с проблемами в производстве ракет Х-59. Главная проблема российского производства – создание радиолокационных головок самонаведения. россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Разведка в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует интерактивную схему и информацию о 116 предприятиях, задействованных в производстве авиационной ракеты Х-59М2/М2А.

Почти 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. Даже в таких условиях россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа - говорится в сообщении.

В связи с этим, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

Кроме того, не спасает ситуацию даже "каннибализм" старых систем - рф массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства - отметили в ГУР.

В то же время, несмотря на это, десятки предприятий россии, производящие электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков.

Их продукция позволяет адаптировать и модернизировать турбореактивные двигатели, продлевая срок службы оружия, которое ежедневно убивает мирных украинцев - сказано в сообщении.

В ГУР убеждены, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена, способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения.

