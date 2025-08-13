$41.430.02
06:18 • 14170 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 13516 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 34511 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 64031 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 45027 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 80144 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 41965 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41978 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 118702 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 107305 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Российский ВПК не выполняет госзаказ на ракеты Х-59: ГУР назвало причину

Киев • УНН

 • 860 просмотра

россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59 из-за проблем с радиолокационными головками самонаведения. Десятки предприятий, производящих компоненты для ракет, до сих пор не под санкциями.

Российский ВПК не выполняет госзаказ на ракеты Х-59: ГУР назвало причину

рф сталкивается с проблемами в производстве ракет Х-59. Главная проблема российского производства – создание радиолокационных головок самонаведения. россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Разведка в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует интерактивную схему и информацию о 116 предприятиях, задействованных в производстве авиационной ракеты Х-59М2/М2А.

Почти 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. Даже в таких условиях россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа

- говорится в сообщении.

В связи с этим, постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

Масштабная кибератака ГУР: выведена из строя инфраструктура интернет-провайдера, обслуживающего силовиков рф11.08.25, 18:25 • 4042 просмотра

Кроме того, не спасает ситуацию даже "каннибализм" старых систем - рф массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения. 

Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно - главной проблемой для российского производства

- отметили в ГУР.

В то же время, несмотря на это, десятки предприятий россии, производящие электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, до сих пор остаются вне санкционных списков.

Их продукция позволяет адаптировать и модернизировать турбореактивные двигатели, продлевая срок службы оружия, которое ежедневно убивает мирных украинцев

- сказано в сообщении.

В ГУР убеждены, что дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена, способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения. 

Дроны СБУ поразили российский завод по производству комплектующих для ракет Х-32 и Х-101 - источник11.08.25, 12:52 • 8360 просмотров

Ольга Розгон

ВойнаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Кх-59
Украина