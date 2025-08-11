Дроны СБУ поразили российский завод по производству комплектующих для ракет Х-32 и Х-101 - источник
Киев • УНН
Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод в нижегородской области РФ. Это предприятие производит гироскопические приборы, системы управления и бортовые компьютеры для ракет Х-32 и Х-101.
Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод, производящий комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, сообщили об этом журналисту УНН источники в СБУ.
Подробности
Как рассказал собеседник УНН, сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в нижегородской области РФ.
Это предприятие является составной частью ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составные системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.
Завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника ЦСО "А" СБУ.
"Предприятия ВПК РФ, работающие на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, производящих оружие для террора мирных украинских городов", - сообщил информированный источник в СБУ.
