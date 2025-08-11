Дрони СБУ уразили російський завод з виробництва комплектуючих для ракет Х-32 та Х-101 - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ вразили Арзамаський приладобудівний завод у нижньогородській області рф. Це підприємство виробляє гіроскопічні прилади, системи управління та бортові комп'ютери для ракет Х-32 та Х-101.
Безпілотники СБУ вразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, повідомили про це журналісту УНН джерела в СБУ.
Деталі
Як розповів співрозмовник УНН, сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна", який розташований в нижегородській області рф.
Це підприємство є складовою ВПК рф і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.
Завод входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО "А" СБУ.
"Підприємства ВПК рф, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
