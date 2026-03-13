Російський удар "Іскандером" поблизу автобуса на Харківщині забрав життя трьох людей

У Харківській області війська рф вдарили поблизу рейсового автобуса на Куп’янщині, загинули троє людей, є поранені, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 березня близько 09:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу "Іскандер-М".

"У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо людей - три пасажирки автобуса та місцевий житель - отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

