Російський удар "Іскандером" поблизу автобуса на Харківщині забрав життя трьох людей

Ексклюзив
10:42 • 2476 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 22517 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 54156 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 49984 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 74800 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 39332 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26106 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20794 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23756 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40475 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Популярнi новини
Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована13 березня, 01:34 • 9344 перегляди
Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії13 березня, 01:57 • 7946 перегляди
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 10170 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 9022 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 15637 перегляди
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 7696 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 15816 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 74797 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 42947 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 38302 перегляди
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 7700 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 23296 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 23203 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 21583 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 37603 перегляди
Російський удар "Іскандером" поблизу автобуса на Харківщині забрав життя трьох людей

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Війська рф вдарили ракетою поблизу рейсового автобуса у Куп’янському районі. Загинули водій і два пасажири, ще четверо осіб отримали поранення.

Російський удар "Іскандером" поблизу автобуса на Харківщині забрав життя трьох людей

У Харківській області війська рф вдарили поблизу рейсового автобуса на Куп’янщині, загинули троє людей, є поранені, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 березня близько 09:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу "Іскандер-М".

"У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо людей - три пасажирки автобуса та місцевий житель - отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

росія атакувала Україну балістикою, 117 зі 126 дронів знешкоджено13.03.26, 08:20 • 2964 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Іскандер (ОТРК)
Куп'янськ