Російський удар "Іскандером" поблизу автобуса на Харківщині забрав життя трьох людей
Київ • УНН
Війська рф вдарили ракетою поблизу рейсового автобуса у Куп’янському районі. Загинули водій і два пасажири, ще четверо осіб отримали поранення.
У Харківській області війська рф вдарили поблизу рейсового автобуса на Куп’янщині, загинули троє людей, є поранені, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 13 березня близько 09:05 поблизу села Нова Олександрівка Куп’янського району збройні сили рф завдали ракетного удару. Попередньо встановлено, що було застосовано ракету типу "Іскандер-М".
"У цей час поблизу перебував рейсовий автобус. Внаслідок удару загинули троє людей: водій автобуса та двоє пасажирів. Ще четверо людей - три пасажирки автобуса та місцевий житель - отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.
Пошкоджено автобус, а також приватні житлові будинки.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
