Российский удар "Искандером" вблизи автобуса в Харьковской области унес жизни трех человек

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
10:42 • 4388 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 24970 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 55845 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 51717 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77442 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 40075 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 26681 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20880 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23805 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.1м/с
31%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 11568 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 10920 просмотра
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 5216 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18173 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11450 просмотра
публикации
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11626 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18319 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77427 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 44046 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 39365 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Блогеры
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 12 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11639 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 23974 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 23851 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 22188 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Российский удар "Искандером" вблизи автобуса в Харьковской области унес жизни трех человек

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

Войска рф ударили ракетой вблизи рейсового автобуса в Купянском районе. Погибли водитель и два пассажира, еще четыре человека получили ранения.

Российский удар "Искандером" вблизи автобуса в Харьковской области унес жизни трех человек

В Харьковской области войска рф ударили вблизи рейсового автобуса на Купянщине, погибли три человека, есть раненые, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 марта около 09:05 вблизи села Новая Александровка Купянского района вооруженные силы рф нанесли ракетный удар. Предварительно установлено, что была применена ракета типа "Искандер-М".

"В это время поблизости находился рейсовый автобус. В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четыре человека - три пассажирки автобуса и местный житель - получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

Повреждены автобус, а также частные жилые дома.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

россия атаковала Украину баллистикой, 117 из 126 дронов обезврежены13.03.26, 08:20 • 3052 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Село
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
9К720 Искандер
Купянск