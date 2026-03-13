Российский удар "Искандером" вблизи автобуса в Харьковской области унес жизни трех человек

В Харьковской области войска рф ударили вблизи рейсового автобуса на Купянщине, погибли три человека, есть раненые, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 марта около 09:05 вблизи села Новая Александровка Купянского района вооруженные силы рф нанесли ракетный удар. Предварительно установлено, что была применена ракета типа "Искандер-М".

"В это время поблизости находился рейсовый автобус. В результате удара погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще четыре человека - три пассажирки автобуса и местный житель - получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

Повреждены автобус, а также частные жилые дома.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

