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Financial Times

російський FPV-дрон влучив у Херсонський художній музей

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Вранці 20 серпня російський FPV-дрон уразив музей і господарську споруду в Херсоні. Пожежу загасили, загиблих немає.

російський FPV-дрон влучив у Херсонський художній музей

Вранці 20 серпня російський FPV-дрон влучив у будівлю Херсонського обласного художнього музею та розташовану поруч господарську споруду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальникам вдалось погасити пожежу, загиблих нема.

Додатково

У Словʼянську на Донеччині ворог атакував безпілотником магазин "Аврора", де перебували покупці й персонал, спалахнула пожежа.

На Київщині кількість постраждалих через російський обстріл зросла до 8 людей, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

Житомирська область зазнала чергової атаки рф, ціллю ворога стала логістична інфраструктура.

Євген Устименко

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