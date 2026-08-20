російський FPV-дрон влучив у Херсонський художній музей
Київ • УНН
Вранці 20 серпня російський FPV-дрон уразив музей і господарську споруду в Херсоні. Пожежу загасили, загиблих немає.
Вранці 20 серпня російський FPV-дрон влучив у будівлю Херсонського обласного художнього музею та розташовану поруч господарську споруду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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Рятувальникам вдалось погасити пожежу, загиблих нема.
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