российский FPV-дрон попал в Херсонский художественный музей

Утром 20 августа российский FPV-дрон попал в здание Херсонского областного художественного музея и расположенное рядом хозяйственное сооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Спасателям удалось потушить пожар, погибших нет.

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В Славянске Донецкой области враг атаковал беспилотником магазин "Аврора", где находились покупатели и персонал, вспыхнул пожар.

В Киевской области количество пострадавших из-за российского обстрела возросло до 8 человек, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним

Житомирская область подверглась очередной атаке рф, целью врага стала логистическая инфраструктура.