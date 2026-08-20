российский FPV-дрон попал в Херсонский художественный музей
Киев • УНН
Утром 20 августа российский FPV-дрон поразил музей и хозяйственное сооружение в Херсоне. Пожар потушили, погибших нет.
Утром 20 августа российский FPV-дрон попал в здание Херсонского областного художественного музея и расположенное рядом хозяйственное сооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Спасателям удалось потушить пожар, погибших нет.
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Напомним
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