Російський дрон уночі влучив у багатоповерхівку в Києві: показали наслідки

Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 30586 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 46906 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 37093 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 53794 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29907 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54499 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25322 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18875 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44222 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Популярнi новини
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 12621 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 14974 перегляди
У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці27 січня, 22:53 • 6354 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 14625 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 11788 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 2354 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 38260 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 52567 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 19320 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 18945 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 26648 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 30230 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 36906 перегляди
Російський дрон уночі влучив у багатоповерхівку в Києві: показали наслідки

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У Києві ворожий дрон влучив у технічний поверх 17-поверхового будинку в Голосіївському районі. Пошкоджено фасад, вікна та шість автомобілів, постраждалих немає.

Російський дрон уночі влучив у багатоповерхівку в Києві: показали наслідки

У Києві вночі ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок в Голосіївському районі, повідомили у середу у Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Вночі безпілотник поцілив у технічний поверх 17-поверхового будинку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пошкоджений фасад будинку, вікна та шість автомобілів", - повідомили в поліції.

Мер Києва Віталій Кличко, своєю чергою, вказав, що "падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Її вже ліквідували".

"Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території - на проїжджу частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку", - повідомив Кличко у соцмережах.

За даними мера Києва, "постраждалих немає".

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 103 зі 146 ворожих дронів28.01.26, 09:06 • 1152 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Війна в Україні
Національна поліція України
Віталій Кличко
Київ