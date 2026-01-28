Російський дрон уночі влучив у багатоповерхівку в Києві: показали наслідки

У Києві вночі ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок в Голосіївському районі, повідомили у середу у Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

"Вночі безпілотник поцілив у технічний поверх 17-поверхового будинку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пошкоджений фасад будинку, вікна та шість автомобілів", - повідомили в поліції.

Мер Києва Віталій Кличко, своєю чергою, вказав, що "падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Її вже ліквідували".

"Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території - на проїжджу частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку", - повідомив Кличко у соцмережах.

За даними мера Києва, "постраждалих немає".

