Російський дрон уночі влучив у багатоповерхівку в Києві: показали наслідки
Київ • УНН
У Києві ворожий дрон влучив у технічний поверх 17-поверхового будинку в Голосіївському районі. Пошкоджено фасад, вікна та шість автомобілів, постраждалих немає.
У Києві вночі ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок в Голосіївському районі, повідомили у середу у Нацполіції, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Вночі безпілотник поцілив у технічний поверх 17-поверхового будинку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пошкоджений фасад будинку, вікна та шість автомобілів", - повідомили в поліції.
Мер Києва Віталій Кличко, своєю чергою, вказав, що "падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу. Її вже ліквідували".
"Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території - на проїжджу частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку", - повідомив Кличко у соцмережах.
За даними мера Києва, "постраждалих немає".
