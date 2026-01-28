Российский дрон ночью попал в многоэтажку в Киеве: показали последствия
Киев • УНН
В Киеве вражеский дрон попал в технический этаж 17-этажного дома в Голосеевском районе. Повреждены фасад, окна и шесть автомобилей, пострадавших нет.
В Киеве ночью вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе, сообщили в среду в Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.
Подробности
"Ночью беспилотник попал в технический этаж 17-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден фасад дома, окна и шесть автомобилей", - сообщили в полиции.
Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, указал, что "падение обломков БпЛА в Голосеевском районе на крышу двухэтажного нежилого здания повлекли пожар. Его уже ликвидировали".
"Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА на открытой территории - на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома", - сообщил Кличко в соцсетях.
По данным мэра Киева, "пострадавших нет".
