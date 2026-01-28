Российский дрон ночью попал в многоэтажку в Киеве: показали последствия

$42.960.17
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 30301 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 46677 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 36891 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 53492 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29822 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54325 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25298 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18859 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44146 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзивы
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 12528 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 14878 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 6212 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 14522 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 11692 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 2114 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 53492 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 38130 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54325 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 52440 просмотра
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Китай
Харьковская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 19226 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 18858 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 26557 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 30160 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 36846 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
WhatsApp

Российский дрон ночью попал в многоэтажку в Киеве: показали последствия

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Киеве вражеский дрон попал в технический этаж 17-этажного дома в Голосеевском районе. Повреждены фасад, окна и шесть автомобилей, пострадавших нет.

Российский дрон ночью попал в многоэтажку в Киеве: показали последствия

В Киеве ночью вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе, сообщили в среду в Нацполиции, показав последствия, пишет УНН.

Подробности

"Ночью беспилотник попал в технический этаж 17-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Поврежден фасад дома, окна и шесть автомобилей", - сообщили в полиции.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, указал, что "падение обломков БпЛА в Голосеевском районе на крышу двухэтажного нежилого здания повлекли пожар. Его уже ликвидировали".

"Также в Голосеевском районе в результате падения обломков БпЛА на открытой территории - на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома", - сообщил Кличко в соцсетях.

По данным мэра Киева, "пострадавших нет".

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов28.01.26, 09:06 • 1010 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Виталий Кличко
Киев