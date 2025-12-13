російський безпілотник влучив у дах адмінбудівлі Харкова - ОВА
Київ • УНН
Російська армія атакувала Харків безпілотником, влучивши в дах адміністративної будівлі. У Чугуївському районі дрон влучив у автомобіль, постраждали 10-річна дівчинка та 65-річна жінка.
Армія рф атакувала Харків безпілотником, зафіксовано влучання в дах адміністративної будівлі. Крім того, ворог атакував Чугуїський район - постраждала жінка та 10-річна дівчинка. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог наніс удар безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксовано в дах адміністративної будівлі. Сталося тління покрівлі на площі 2 м.кв
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місті ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.
Додамо
Крім того, у селі Зарічне Чугуївського району російський дрон влучив у цивільний легковий автомобіль.
Внаслідок ворожого удару постраждала 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній. Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка
За словами голові ОВА, медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
