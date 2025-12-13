російський безпілотник влучив у дах адмінбудівлі Харкова - ОВА

$42.270.00
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 2432 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 4798 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 6514 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 7744 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 10979 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 12827 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11735 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12253 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 7360 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 18317 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 10607 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 11908 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"13 грудня, 09:11 • 7556 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 5878 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 5884 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 18325 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 31456 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 53653 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 50403 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Кір Стармер
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Одеса
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 3266 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 3752 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 11911 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 50402 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 32548 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Tesla Model Y

російський безпілотник влучив у дах адмінбудівлі Харкова - ОВА

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Російська армія атакувала Харків безпілотником, влучивши в дах адміністративної будівлі. У Чугуївському районі дрон влучив у автомобіль, постраждали 10-річна дівчинка та 65-річна жінка.

російський безпілотник влучив у дах адмінбудівлі Харкова - ОВА

Армія рф атакувала Харків безпілотником, зафіксовано влучання в дах адміністративної будівлі. Крім того, ворог атакував Чугуїський район - постраждала жінка та 10-річна дівчинка. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог наніс удар безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксовано в дах адміністративної будівлі. Сталося тління покрівлі на площі 2 м.кв 

- повідомив Синєгубов.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місті ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.

Додамо

Крім того, у селі Зарічне Чугуївського району російський дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. 

Внаслідок ворожого удару постраждала 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній. Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка 

- додав Синєгубов.

За словами голові ОВА, медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: постраждали 6 людей12.12.25, 13:08 • 5502 перегляди

Антоніна Туманова

