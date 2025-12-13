$42.270.00
15:26 • 944 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 2646 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 4976 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 6690 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 7888 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 11016 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 12864 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 11753 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12270 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 7384 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 53700 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 50451 просмотра
российский беспилотник попал в крышу админздания Харькова - ОВА

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Российская армия атаковала Харьков беспилотником, попав в крышу административного здания. В Чугуевском районе дрон попал в автомобиль, пострадали 10-летняя девочка и 65-летняя женщина.

российский беспилотник попал в крышу админздания Харькова - ОВА

Армия рф атаковала Харьков беспилотником, зафиксировано попадание в крышу административного здания. Кроме того, враг атаковал Чугуевский район - пострадала женщина и 10-летняя девочка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг нанес удар беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано в крышу административного здания. Произошло тление кровли на площади 2 м.кв.

- сообщил Синегубов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.

Добавим

Кроме того, в селе Заречное Чугуевского района российский дрон попал в гражданский легковой автомобиль.

В результате вражеского удара пострадала 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, состояние тяжести – среднее. Также острой реакции на стресс подверглась 65-летняя женщина

- добавил Синегубов.

По словам главы ОВА, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

