российский беспилотник попал в крышу админздания Харькова - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала Харьков беспилотником, попав в крышу административного здания. В Чугуевском районе дрон попал в автомобиль, пострадали 10-летняя девочка и 65-летняя женщина.
Армия рф атаковала Харьков беспилотником, зафиксировано попадание в крышу административного здания. Кроме того, враг атаковал Чугуевский район - пострадала женщина и 10-летняя девочка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг нанес удар беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано в крышу административного здания. Произошло тление кровли на площади 2 м.кв.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.
Добавим
Кроме того, в селе Заречное Чугуевского района российский дрон попал в гражданский легковой автомобиль.
В результате вражеского удара пострадала 10-летняя девочка. Ребенка госпитализировали, состояние тяжести – среднее. Также острой реакции на стресс подверглась 65-летняя женщина
По словам главы ОВА, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
