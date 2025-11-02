$42.080.01
19:16
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині: є поранені

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Російські війська 2 листопада завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Поранені дві жінки 55 та 65 років, пошкоджено житловий сектор.

Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині: є поранені

У неділю, 02 листопада російські війська здійснили ракетний удар по одному з сіл Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені, пошкоджено житловий сектор. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

У неділю, 02 листопала о 21:50 Олег Григоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді.

Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років

- йдеться у дописі.

За словами очільника Сумської ОВА, постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу.

"Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються", - додав Олег Григоров.

Нагадаємо

У неділю, 02 листопада, росіяни атакували дронами Дніпропетровщину, внаслідок ударів загинув чоловік, травмована дитина.

Віта Зеленецька

