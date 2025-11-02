Російські війська завдали ракетного удару по Сумщині: є поранені
Київ • УНН
Російські війська 2 листопада завдали ракетного удару по селу в Лебединській громаді Сумської області. Поранені дві жінки 55 та 65 років, пошкоджено житловий сектор.
У неділю, 02 листопада російські війська здійснили ракетний удар по одному з сіл Сумської області. Унаслідок обстрілу є поранені, пошкоджено житловий сектор. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
У неділю, 02 листопала о 21:50 Олег Григоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді.
Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років
За словами очільника Сумської ОВА, постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу.
"Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються", - додав Олег Григоров.
