Российские войска нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые
Российские войска 2 ноября нанесли ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Ранены две женщины 55 и 65 лет, поврежден жилой сектор.
В воскресенье, 02 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Сумской области. В результате обстрела есть раненые, поврежден жилой сектор. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.
В воскресенье, 02 ноября, в 21:50 Олег Григоров сообщил в своем Telegram-канале, что враг нанес ракетный удар по селу в Лебединской общине.
В результате атаки ранены две гражданские женщины – 55 и 65 лет
По словам главы Сумской ОВА, пострадавших доставили в больницы, медики оказывают необходимую помощь.
"Есть повреждения в жилом секторе. Последствия атаки выясняются", - добавил Олег Григоров.
