Российские войска нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые

$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 4576 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 14205 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 20969 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 32740 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 40826 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 51888 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76001 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83307 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 109073 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 98657 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
ВСУ создают командование беспилотных систем ПВО и разрабатывают концепцию уничтожения дронов вертолетами2 ноября, 10:43 • 11967 просмотра
Солдаты КНДР, взятые в плен в Украине, просят передать их Южной Корее2 ноября, 11:17 • 11445 просмотра
США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters2 ноября, 14:34 • 6328 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 9456 просмотра
В Черном море после атаки дронов загорелся российский танкер: зафиксирован разлив нефтиPhoto15:58 • 6110 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 32725 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 40816 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 109068 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 98652 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 104992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Реджеп Тайип Эрдоган
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 9528 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 33352 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 83305 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 104992 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 58813 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Фокс Ньюс
Золото

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Российские войска 2 ноября нанесли ракетный удар по селу в Лебединской общине Сумской области. Ранены две женщины 55 и 65 лет, поврежден жилой сектор.

Российские войска нанесли ракетный удар по Сумщине: есть раненые

В воскресенье, 02 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Сумской области. В результате обстрела есть раненые, поврежден жилой сектор. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

В воскресенье, 02 ноября, в 21:50 Олег Григоров сообщил в своем Telegram-канале, что враг нанес ракетный удар по селу в Лебединской общине.

В результате атаки ранены две гражданские женщины – 55 и 65 лет

- говорится в сообщении.

По словам главы Сумской ОВА, пострадавших доставили в больницы, медики оказывают необходимую помощь.

"Есть повреждения в жилом секторе. Последствия атаки выясняются", - добавил Олег Григоров.

Напомним

В воскресенье, 02 ноября, россияне атаковали дронами Днепропетровщину, в результате ударов погиб мужчина, травмирован ребенок.

Ежедневно украинские пограничники сбивают более 100 российских дронов - ГПСУ02.11.25, 12:44 • 3320 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Сумская область
Днепропетровская область