Російські дрони атакували цивільні об'єкти на Сумщині, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Двоє мешканців Великописарівської громади постраждали від атаки дронів, одного госпіталізовано. У Путивльській громаді ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль.
У прикордонних громадах Сумської області російські війська продовжують атаки дронами по цивільних об’єктах. Про це пише УНН із посиланням на голову ОВА Олега Григорова.
Ворожі дрони продовжують атакувати цивільних на прикордонні Сумщини
У Великописарівській громаді постраждали двоє місцевих жителів. Одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізували, інший отримав допомогу на місці.
Крім того, у Путивльській громаді ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, припаркований у дворі житлового будинку. Люди не постраждали.
Нагадаємо
Вночі 26 вересня російські війська атакували Сумщину керованою авіабомбою, пошкодивши житловий сектор. Міська влада попередила про можливі перебої з електро- та газопостачанням.
