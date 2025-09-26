армія рф вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині

У ніч проти 26 вересня російські війська атакували керованою авіабомбою Сумщину. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор. Міська влада попередила про можливі перебої з електро- та газопостачанням. Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо. - йдеться у повідомленні.

Попередньо – без постраждалих.

