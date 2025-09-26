армія рф вдарила КАБом по житловому сектору на Сумщині
Київ • УНН
Вночі 26 вересня російські війська атакували Сумщину керованою авіабомбою, пошкодивши житловий сектор. Можливі перебої з електро- та газопостачанням, постраждалих немає.
У ніч проти 26 вересня російські війська атакували керованою авіабомбою Сумщину. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий сектор. Міська влада попередила про можливі перебої з електро- та газопостачанням. Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Можуть бути перебої з електро- та газопостачанням. Масштаби атаки уточнюємо.
Попередньо – без постраждалих.
Нагадаємо
ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.
Чернігів зазнав атаки рф на критичну інфраструктуру: є перебої зі світлом та водою25.09.25, 15:29 • 2698 переглядiв